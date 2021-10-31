Аллегри закроет игроков «Ювентуса» на клубной базе перед матчем с «Зенитом»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри закроет команду на клубной базе почти на неделю, информирует Sky Sport Italia.
Футболисты с 1 по 6 ноября из-за неудовлетворительных результатов будут находится там.
2 ноября «Ювентус» дома сыграет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, а 6 ноября — с «Фиорентиной» в серии А.
Туринцы занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. и первое в группе ЛЧ.
Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (начало встречи — в 23:00 мск.).
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