Аллегри закроет игроков «Ювентуса» на клубной базе перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри закроет команду на клубной базе почти на неделю, информирует Sky Sport Italia.

Футболисты с 1 по 6 ноября из-за неудовлетворительных результатов будут находится там.

2 ноября «Ювентус» дома сыграет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, а 6 ноября — с «Фиорентиной» в серии А.

Туринцы занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. и первое в группе ЛЧ.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (начало встречи — в 23:00 мск.).