Источник: Влахович уйдет из «Ювентуса» свободным агентом

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович покинет туринскую команду этим летом, сообщает Sky Sport Italia.

Соглашение 26-летнего серба с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня. Как отмечает источник, сторонам не удалось договориться по поводу нового контракта.

Ранее появилась информация о том, что к футболисту проявляют интерес «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Бавария».

Влахович выступает за «Ювентус» с 2022 года. В сезоне-2025/26 он провел 23 матча за команду во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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