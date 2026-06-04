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«Борнмут» представил Розе в качестве нового главного тренера

Алина Савинова

Немец Марко Розе приступил к работе в «Борнмуте», сообщает пресс-служба клуба.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Андони Ираолу, который возглавил «Ливерпуль». Ранее «Борнмут» сообщал о подписании трехлетнего контракта с Розе.

«Тренер, завоевавший множество трофеев, воспитавший молодых талантов и работавший с некоторыми из крупнейших европейских клубов, переходит в «Борнмут». Розе известен своим энергичным стилем, атакующим футболом и умением развивать молодых игроков. Он сделал впечатляющую карьеру в Австрии и Германии, тренируя клубы Бундеслиги, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы», — говорится в заявлении «Борнмута».

&laquo;Борнмут&raquo;&nbsp;&mdash; главная сенсация АПЛ.«Борнмут» — главная сенсация АПЛ: идет шестым и может выйти в ЛЧ. Что даст команде новый тренер Марко Розе?

Последним местом работы Розе был «Лейпциг», который он покинул в марте 2025 года. До этого немец тренировал дортмундскую «Боруссию», гладбахскую «Боруссию» и «Зальцбург».

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Футбол
ФК Борнмут
Марко Розе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Эльферсберг 2 2 0 0 7-5 6
2
 Аугсбург 2 2 0 0 7-1 6
3
 Боруссия Д 2 2 0 0 5-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 5-1 6
5
 Майнц 2 1 1 0 5-0 4
6
 Бавария 2 1 1 0 5-1 4
7
 Штутгарт 2 1 0 1 5-6 3
8
 Вердер 2 1 0 1 4-5 3
9
 Байер 2 1 0 1 6-3 3
10
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 4-3 3
11
 Кельн 2 1 0 1 4-6 3
12
 Айнтрахт Ф 2 0 1 1 4-7 1
13
 Унион Б 2 0 1 1 3-7 1
14
 Шальке 2 0 1 1 0-3 1
15
 Падерборн 2 0 1 1 0-1 1
16
 Хоффенхайм 2 0 0 2 4-6 0
17
 Боруссия М 2 0 0 2 3-7 0
18
 Гамбург 2 0 0 2 0-7 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.09 21:30 Унион Б – Шальке - : -
12.09 16:30 Аугсбург – Байер - : -
12.09 16:30 Боруссия Д – Падерборн - : -
12.09 16:30 Фрайбург – Боруссия М - : -
12.09 16:30 Хоффенхайм – Штутгарт - : -
12.09 16:30 Майнц – Айнтрахт Ф - : -
12.09 19:30 Кельн – Вердер - : -
13.09 16:30 РБ Лейпциг – Гамбург - : -
13.09 18:30 Эльферсберг – Бавария - : -
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ЖК
Г
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 3
Юнес Эбнуталиб
Юнес Эбнуталиб

Айнтрахт Ф

 3
Тейс Даллинга
Тейс Даллинга

Кельн

 2
П
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 2
Тидьям Гомис
Тидьям Гомис

РБ Лейпциг

 2
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 2
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 1 1 0
Зено ван ден Босх
Зено ван ден Босх

Унион Б

 2 0 2
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