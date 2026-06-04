«Борнмут» представил Розе в качестве нового главного тренера
Немец Марко Розе приступил к работе в «Борнмуте», сообщает пресс-служба клуба.
49-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Андони Ираолу, который возглавил «Ливерпуль». Ранее «Борнмут» сообщал о подписании трехлетнего контракта с Розе.
«Тренер, завоевавший множество трофеев, воспитавший молодых талантов и работавший с некоторыми из крупнейших европейских клубов, переходит в «Борнмут». Розе известен своим энергичным стилем, атакующим футболом и умением развивать молодых игроков. Он сделал впечатляющую карьеру в Австрии и Германии, тренируя клубы Бундеслиги, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы», — говорится в заявлении «Борнмута».
Последним местом работы Розе был «Лейпциг», который он покинул в марте 2025 года. До этого немец тренировал дортмундскую «Боруссию», гладбахскую «Боруссию» и «Зальцбург».
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|Эльферсберг
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|Аугсбург
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|Боруссия Д
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4
|Фрайбург
|2
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|5-1
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5
|Майнц
|2
|1
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|5-0
|4
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6
|Бавария
|2
|1
|1
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|5-1
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7
|Штутгарт
|2
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|5-6
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8
|Вердер
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|4-5
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9
|Байер
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|6-3
|3
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10
|РБ Лейпциг
|2
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|0
|1
|4-3
|3
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11
|Кельн
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
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12
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
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13
|Унион Б
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
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14
|Шальке
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
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15
|Падерборн
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
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16
|Хоффенхайм
|2
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|2
|4-6
|0
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17
|Боруссия М
|2
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|0
|2
|3-7
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18
|Гамбург
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|11.09
|21:30
|Унион Б – Шальке
|- : -
|12.09
|16:30
|Аугсбург – Байер
|- : -
|12.09
|16:30
|Боруссия Д – Падерборн
|- : -
|12.09
|16:30
|Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|12.09
|16:30
|Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|12.09
|16:30
|Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|12.09
|19:30
|Кельн – Вердер
|- : -
|13.09
|16:30
|РБ Лейпциг – Гамбург
|- : -
|13.09
|18:30
|Эльферсберг – Бавария
|- : -
|Г
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Юито Судзуки
Фрайбург
|3
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Юнес Эбнуталиб
Айнтрахт Ф
|3
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Тейс Даллинга
Кельн
|2
|П
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Шеральдо Беккер
Майнц
|2
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Тидьям Гомис
РБ Лейпциг
|2
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Марко Грюлль
Вердер
|2
|И
|К
|Ж
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Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
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Рон Шалленберг
Шальке-04
|1
|1
|0
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Зено ван ден Босх
Унион Б
|2
|0
|2