«Борнмут» представил Розе в качестве нового главного тренера

Немец Марко Розе приступил к работе в «Борнмуте», сообщает пресс-служба клуба.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Андони Ираолу, который возглавил «Ливерпуль». Ранее «Борнмут» сообщал о подписании трехлетнего контракта с Розе.

«Тренер, завоевавший множество трофеев, воспитавший молодых талантов и работавший с некоторыми из крупнейших европейских клубов, переходит в «Борнмут». Розе известен своим энергичным стилем, атакующим футболом и умением развивать молодых игроков. Он сделал впечатляющую карьеру в Австрии и Германии, тренируя клубы Бундеслиги, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы», — говорится в заявлении «Борнмута».

Последним местом работы Розе был «Лейпциг», который он покинул в марте 2025 года. До этого немец тренировал дортмундскую «Боруссию», гладбахскую «Боруссию» и «Зальцбург».

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