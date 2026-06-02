«Ливерпуль» сыграет с «Монако» и «Комо» в августе

«Ливерпуль» проведет две домашних товарищеских игры с «Монако» и «Комо» во время предсезонной подготовки, сообщает пресс-служба клуба.

9 августа состоится контрольный матч с «Монако». Его начало запланировано на 16:30 по московскому времени.

16 августа «Ливерпуль» сыграет с «Комо». Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Обе встречи пройдут на домашней арене красных — «Энфилде».

В сезоне-2025/26 «Ливерпуль» набрал 60 очков и занял пятое место в турнирной таблице АПЛ. 30 мая клуб сообщил об отставке Арне Слота с поста главного тренера.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max