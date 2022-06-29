«Спартак» впервые выиграл при Абаскале. Испанец начинает как Руй Витория

Красно-белые победили «Балтику» — 3:2.

Жара. Тарасовка. «Спартак» при Гильермо Абаскале впервые сыграл открытый для публики товарищеский матч. Испанец — самый заранее критикуемый тренер в истории клуба. Так красно-белая общественность не разносила еще никого. То есть разносила даже мощнее, но после конкретных провалов. Абаскаля будто бы обрекли сразу после того, как увидели его фамилию.

Короче говоря, премьера ожидалась с нетерпением.

«Спартак» вышел по схеме 4-3-1-2 (если точнее — 4-1-2-1-2). Формация очень похожа на ту, что испанец использовал в Швейцарии. Четверка защитников: Хлусевич и Рыбус — по краям, Чернов и Джикия — в центре. Умяров в роли «реджисты» (такого отечественного Фернандо); на позиции «восьмерок» — Зобнин (левее), Денисов (правее); «десятка» — Игнатов. И пара нападающих — Соболев и Промес. В центре поля получился ромб, которым в недавнем прошлом эффективно пользовались Марко Николич в «Локо» и периодически Сергей Семак в «Зените».

Такой состав «Спартака» максимально адаптирован под игру в контроль мяча и выход из обороны через короткий пас. И первый тайм это четко подтвердил. Обычная атака «Спартака» начиналась от Селихова, который отдавал мяч ближнему центральному защитнику, продолжалась через Умярова и регулярно доходила до штрафной «Балтики». Так «Спартак» забил два гола. К ним привели комбинационная игра, своевременные переводы мяча с фланга на фланг и отличное взаимопонимание футболистов.

Третий гол раскрыл еще одну грань футбола Абаскаля. «Спартак» отлично перехватил мяч через прессинг и организовал быстрый переход в атаку, который закончился выходом «3 в 2», который реализовал Промес. Голландец, кстати, был в отличном настроении: много креативил и улыбался. Видимо, Абаскаль не видит его на фланге. И это логично, поскольку новый Квинси все-таки намного медленнее прежнего, зато умеет действовать на ограниченных пространствах. И это «Спартаку» еще поможет.

После первого тайма казалось, что во втором «Спартак» создаст еще кучу моментов и назабивает «Балтике» много голов. Но Абаскаль выпустил кучу резервистов, перестроился на 4-3-3, показал Зиньковского, Журавлева и даже передвинул Хлусевича в линию атаки с позиции правого защитника.

В итоге «Балтика» забила пару голов, один из которых случился после феерического удара Яна Казаева в дальнюю «девятку» ворот Максименко. Второй, кстати, случился после того, как на стандарте Кофрие упустил Остойича. Поэтому фактор большого количества замен во втором тайме, разумеется, сыграл, но как без этого?

Отдельно подчеркну еще три момента:

• вышедший на замену Владислав Шитов через минуту заработал пенальти в ворота «Балтики», который не забил Литвинов (кстати, исполнителя после ухода Промеса игроки «Спартака» выбирали жребием);

• за «Спартак» после очень долгого перерыва сыграл Павел Маслов, которого мы не видели на поле уже больше года. Ничем не отметился, но сыграл без срывов — уже важно;

• Илья Жигулев, находящийся на просмотре, чувствовал себя раскованно: играл пятками, эстетично разворачивался и выглядел вполне органично. Но хватит ли этого, чтобы остаться в «Спартаке», — большой вопрос. Как и то, чего от него в клубе ждут.

В целом «Спартак» понравился, особенно в первом тайме, но год назад при Руе Витории мы видели еще более яркий футбол на предсезонке. Чем закончилось — мы все прекрасно помним. Поэтому все оценки станут серьезнее после нескольких официальных игр.