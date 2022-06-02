Дибала считает, что победа в «Финалиссиме» много значит для сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала прокомментировал победу над Италией (3:0) в «Финалиссиме».

«Для такой страны, как Аргентина, где все болеют футболом, победа над Италией и завоеванный трофей на «Уэмбли» многое значат. Это невероятно. Мы всегда стремимся побеждать.

Делать людей счастливыми, и себя, и наши семьи, которые так долго были с нами, дорогого стоит. Это совершенно уникальное чувство", — цитирует пресс-служба УЕФА Дибалу.