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Сегодня, 02:58

Дибала считает, что победа в «Финалиссиме» много значит для сборной Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала прокомментировал победу над Италией (3:0) в «Финалиссиме».

«Для такой страны, как Аргентина, где все болеют футболом, победа над Италией и завоеванный трофей на «Уэмбли» многое значат. Это невероятно. Мы всегда стремимся побеждать.

Делать людей счастливыми, и себя, и наши семьи, которые так долго были с нами, дорогого стоит. Это совершенно уникальное чувство", — цитирует пресс-служба УЕФА Дибалу.

Пауло Дибала
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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