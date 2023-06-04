Месси ответил Неймару: «Рад, что мы воссоединились и наслаждались игрой вместе каждый день»

Нападающий Лионель Месси ответил форварду «ПСЖ» Неймару, который написал пост в соцсетях, посвященный уходу аргентинца из парижского клуба.

«Спасибо, Ней! Несмотря на все, я рад, что мы воссоединились и наслаждались игрой вместе каждый день. Я тоже желаю тебе всего наилучшего. Ты — отличный человек, а это самое главное. Я тебя очень люблю», — ответил Месси в комментариях под публикацией Неймара.

Месси выступал за «ПСЖ» с июня 2021 года, на его счету 32 гола и 35 результативных передач в 74 матчах за парижан во всех турнирах. Вместе с парижанами аргентинец дважды выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.

В субботу, 3 июня «ПСЖ» объявил о том, что 35-летний Месси уходит из клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.