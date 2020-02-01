Головин — в запасе «Монако» на матч с «Нимом»
21:23
Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в число запасных на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Нима».
Встреча состоится сегодня, 1 февраля, и начнется в 22.00 по московскому времени.
«Монако»: Леком, Бадьяшиль, Балло-Туре, Марипан, Хенрихс, Бакайоко, Фофана, Бен-Йеддер, Бальде Кейта.
В этом сезоне Головин провел 19 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
? La Compo des ??? #NOASM pic.twitter.com/tTwteiezMO— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 1, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...