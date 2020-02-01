Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в число запасных на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Нима».

Встреча состоится сегодня, 1 февраля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Монако»: Леком, Бадьяшиль, Балло-Туре, Марипан, Хенрихс, Бакайоко, Фофана, Бен-Йеддер, Бальде Кейта.

В этом сезоне Головин провел 19 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.