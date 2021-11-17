Валерий Чуперка не вернулся в «Астану» после отпуска и покинул клуб
14:34
Полузащитник Валерий Чуперка покинул «Астану», сообщает Metaratings.
По информации источника, 29-летний молдаванин не вернулся в расположение клуба после краткосрочного отпуска во время паузы на матчи сборных. Сообщается, что футболист не намерен продолжать карьеру в «Астане», у него есть варианты с другими клубами.
Чуперка перешел в «Астану» в феврале 2021 года, на его счету 4 гола и 2 результативные передачи в 34 матчах за команду. Ранее футболист выступал за «Тамбов», «Анжи», «Ростов», «Томь», «Краснодар», нальчикский «Спартак» и «Балтику».
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/chuperka-pokinul-astanu-on-ne-vernulsya-v-raspolozhenie-kluba--1118287/
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