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Валерий Чуперка не вернулся в «Астану» после отпуска и покинул клуб

14:34
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Полузащитник Валерий Чуперка покинул «Астану», сообщает Metaratings.

По информации источника, 29-летний молдаванин не вернулся в расположение клуба после краткосрочного отпуска во время паузы на матчи сборных. Сообщается, что футболист не намерен продолжать карьеру в «Астане», у него есть варианты с другими клубами.

Чуперка перешел в «Астану» в феврале 2021 года, на его счету 4 гола и 2 результативные передачи в 34 матчах за команду. Ранее футболист выступал за «Тамбов», «Анжи», «Ростов», «Томь», «Краснодар», нальчикский «Спартак» и «Балтику».

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/chuperka-pokinul-astanu-on-ne-vernulsya-v-raspolozhenie-kluba--1118287/

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Иван Торопцев все материалы автора

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