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Сергей Ребров третий раз подряд стал лучшим тренером в чемпионате ОАЭ

21:22
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Главный тренер «Аль-Айна» украинец Сергей Ребров третий раз подряд признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ.

На этот раз украинец был признан лучшим в октябре. Под его руководством «Аль-Айн» в октябре одержал одну победу и однажды сыграл вничью.

После девяти туров «Аль-Айн» является лидером турнирной таблицы чемпионата ОАЭ, и идет без поражений.

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Иван Шитик все материалы автора

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