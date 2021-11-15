Сергей Ребров третий раз подряд стал лучшим тренером в чемпионате ОАЭ

Главный тренер «Аль-Айна» украинец Сергей Ребров третий раз подряд признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ.

На этот раз украинец был признан лучшим в октябре. Под его руководством «Аль-Айн» в октябре одержал одну победу и однажды сыграл вничью.

После девяти туров «Аль-Айн» является лидером турнирной таблицы чемпионата ОАЭ, и идет без поражений.