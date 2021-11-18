Ван Бронкхорст может заменить Джеррарда в «Рейнджерс»
00:43
Новым главным тренером «Рейнджерс» может стать Джованни ван Бронкхорст, сообщает Sky Sports. В таком случае он заменит Стивена Джеррарда на этой должности.
По данным источника, переговоры проходят успешно. Стороны близки к согласованию контракта. 46-летний экс-футболист выступал за «Рейнджерс» в качестве игрока и дважды стал чемпионом Шотландии.
Нидерландский специалист ранее тренировал «Фейенорд» и китайский «Гуанчжоу Фули», входил в тренерский штаб «Манчестер Сити». Стивен Джеррард был назначен главным тренером «Астон Виллы».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю