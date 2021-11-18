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Ван Бронкхорст может заменить Джеррарда в «Рейнджерс»

00:43
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Новым главным тренером «Рейнджерс» может стать Джованни ван Бронкхорст, сообщает Sky Sports. В таком случае он заменит Стивена Джеррарда на этой должности.

По данным источника, переговоры проходят успешно. Стороны близки к согласованию контракта. 46-летний экс-футболист выступал за «Рейнджерс» в качестве игрока и дважды стал чемпионом Шотландии.

Нидерландский специалист ранее тренировал «Фейенорд» и китайский «Гуанчжоу Фули», входил в тренерский штаб «Манчестер Сити». Стивен Джеррард был назначен главным тренером «Астон Виллы».

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Евгений Петров все материалы автора

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