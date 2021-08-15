«Остин» проиграл «Реал Солт-Лейку» в дебютном матче Дриусси в стартовом составе
07:05
«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Реал Солт-Лейку» со счетом 0:1.
Единственный гол забил Бобби Вуд. На 47-й минуте «зеленые» остались вдесятером после удаления Хулио Касканте. Форвард Себастьян Дриусси впервые начал матч в стартовом составе и провел на поле 73 минуты.
После этого матча «Остин» с 16 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Реал Солт-Лейк» с 24 очками — на шестой строчке.
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