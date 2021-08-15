Ваньяма с третьей попытки реализовал пенальти на 98-й минуте матча «Монреаля». Два сейва вратаря отменил судья
07:22
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1.
В концовке встречи «Монреаль» получил право пробить пенальти. На 98-й минуте вратарь гостей Карлос отразил удар экс-полузащитника «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» Виктора Ваньямы, однако сделал это с нарушением правил. Во второй раз голкипер снова отбил пенальти, и снова судья зафиксировал нарушение. С третьей попытки Ваньяма смог забить и принес победу команде.
После этого матча «Монреаль» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллз» с 19 очками — на девятой строчке.
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