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Ваньяма с третьей попытки реализовал пенальти на 98-й минуте матча «Монреаля». Два сейва вратаря отменил судья

07:22
Игроки «Монреаля» празднуют победу над «Нью-Йорк Ред Буллз». Фото Instagram
Игроки «Монреаля» празднуют победу над «Нью-Йорк Ред Буллз». Фото Instagram
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«Монреаль» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1.

В концовке встречи «Монреаль» получил право пробить пенальти. На 98-й минуте вратарь гостей Карлос отразил удар экс-полузащитника «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» Виктора Ваньямы, однако сделал это с нарушением правил. Во второй раз голкипер снова отбил пенальти, и снова судья зафиксировал нарушение. С третьей попытки Ваньяма смог забить и принес победу команде.

Публикация от Major League Soccer (@mls)

После этого матча «Монреаль» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллз» с 19 очками — на девятой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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