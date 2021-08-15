Яремчук отметился голом и передачей в дебютном матче за «Бенфику» в чемпионате Португалии

«Бенфика» в матче первого тура чемпионата Португалии обыграла «Ароку» со счетом 2:0.

Украинский форвард лиссабонцев Роман Яремчук отметился голом и результативной передачей в первом матче за клуб в чемпионате страны.

Также Яремчук отличился в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0), однако его гол переписали на защитника москвичей Самуэля Жиго.

Яремчук перешел в «Бенфику» 1 августа. 25-летний футболист в прошлом сезоне провел 43 матча за «Гент» и забил 23 мяча при восьми голевых передачах. Также он забил два мяча и сделал один результативный пас в пяти матчах за сборную Украины на Евро-2020.