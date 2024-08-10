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Сегодня, 05:50

Митрофанов: «ФИФА осенью должна создать единообразный подход к России и Израилю»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что ожидает от ФИФА выработки единообразного подхода в вопросе санкций к России и Израилю.

«Люди из ФИФА на конгрессе в Бангкоке говорили, что понимают — теперь им надо брать инициативу в свои руки и как-то принципиально решать эти вопросы, в том числе и потому, что возникает конфликт, связанный с Израилем и Палестиной. ФИФА понимает, что должна найти какой-то единообразный подход. Не бывает такого, чтобы в одной ситуации можно было вести себя одним образом, а когда участвуют две другие страны — по-другому», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

По словам генсека РФС, единообразный подход ориентировочно должны выработать к следующему совету ФИФА, который пройдет осенью.

В июле 2024 года Митрофанов заявлял «СЭ», что РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге. Он считает отстранение от международных турниров несправедливым по отношению к клубам и игрокам, которые продолжают играть и готовы участвовать в соревнованиях.

Валерий Карпин. «Карпин — один из идеологов развития нашего футбола». Митрофанов — о соперниках сборной и лимите на легионеров
Источник: РИА Новости
РФС
Максим Митрофанов
ФИФА
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