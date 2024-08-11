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Сегодня, 17:50

Российский футболист Иосифов стал игроком словенского «Целе»

Виктория Кравченко
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Российский футболист Никита Иосифов стал игроком словенского клуба «Целе», сообщает официальный сайт команды.

23-летний форвард подписал контракт до лета 2025 года. Предыдущим клубом Иосифова был «Кастельон» из третьего дивизиона чемпионата Испании, до этого он играл во втором испанском дивизионе за «Мирандес».

За 16 матчей сезона-2023/24 в составе «Кастельона» Иосифов отметился одной голевой передачей.

Иосифов — воспитанник академий московских «Спартака» и «Локомотива».

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