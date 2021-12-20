Исполнительный директор «Ференцвароша» рассказал, какие задачи стоят перед Черезовым на посту главного тренера клуба

Исполнительный директор «Ференцвароша» Пал Орош прокомментировал назначением Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

«Для нас честь, что клуб возглавил такой специалист. Перед ним стоит задача выиграть чемпионат и Кубок Венгрии, а также постараться пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.

Мы искали тренера, который сможет руководить командой твердой рукой. Его достижения говорят сами за себя.

Это харизматичный специалист, который обладает богатым опытом. Очень хорошо, что его заинтересовал наш проект. Мы быстро пришли к соглашению», — цитирует функционера официальный сайт венгерской команды.