Хохлов считает, что у Черчесова не возникнет проблем с адаптацией в «Ференцвароше»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Станислава Черчесова в венгерский «Ференцварош».

«Клуб в последние годы клуб занимает первые места. Думаю, Станислава Саламовича это привлекло. Есть возможность участия в Лиге чемпионов. «Ференцварош» — неплохой вариант. В Польше же получилось у Черчесова, не вижу проблем здесь. В команде много легионеров, язык он знает, немного подучит венгерский. Думаю, с адаптацией не должно быть проблем. Стоило ли ему вернуться в «Легию»? Думаю, он все взвесил перед принятием решения. Наверное, в пользу «Ференцвароша» сыграло больше факторов», — сказал Хохлов «СЭ».

«Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 матчах.

С 2015 по 2016 год Черчесов работал в польской «Легии» и выиграл с клубом два трофея: чемпионат и национальный кубок.