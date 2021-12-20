Булыкин: «Видимо, у Черчесова не было вариантов возглавить команду РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении экс-главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в венгерский «Ференцварош».

«Прежде всего, пожелаем ему удачи, потому что тренировать за границей всегда очень тяжело. И если он сделал такой шаг, значит, он посчитал, что это оптимальный вариант, и он поставил перед собой высокие цели. Будем надеяться, что у него все получится», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

По мнению эксперта, Черчесов мог бы рассматривать предложения из РПЛ, если бы они были.

«Думаю, просто не было вариантов в РПЛ, поэтому он выбрал «Ференцварош». Если бы было предложение, наверное, он бы рассмотрел и российскую лигу. Но я считаю, что это очень серьезный вызов, он поставил себе серьезную задачу, хочет показать, что он хороший специалист и может работать за границей, не боясь языка и чужого быта. Это дорогого стоит», — констатировал Булыкин.