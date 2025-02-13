Футбол
13 февраля 2025, 10:45

Экс-защитник «Манчестер Сити» Менди перешел в «Цюрих»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подписал контракт с «Цюрихом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним французом рассчитано до лета 2026 года.

С 2017 по 2023 год Менди выступал за «Манчестер Сити». В феврале 2023-го футболист был признан невиновным по шести эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия в отношении пяти женщин. Присяжные не смогли вынести вердикт еще по двум обвинениям в отношении футболиста.

В текущем сезоне Менди не провел ни одного матча.

  • Adminni

    нормально так Цюрих урвал

    13.02.2025

