Экс-защитник «Манчестер Сити» Менди перешел в «Цюрих»

Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подписал контракт с «Цюрихом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним французом рассчитано до лета 2026 года.

С 2017 по 2023 год Менди выступал за «Манчестер Сити». В феврале 2023-го футболист был признан невиновным по шести эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия в отношении пяти женщин. Присяжные не смогли вынести вердикт еще по двум обвинениям в отношении футболиста.

В текущем сезоне Менди не провел ни одного матча.