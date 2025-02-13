Барбоза прокомментировал поведение Трубина, который не пожал руку Головину во второй раз

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал тот факт, что вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин во второй раз не пожал руку полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«В том, что вчера Турбин не поздоровался, нет ничего нового. Все остальные поздоровались. Ему нужно понять, что политика не относится к спорту. Спорт — это спорт, и все должны здороваться. Если он возьмет пример со своих коллег, то он сможет сделать вывод в ближайших играх», — сказал Барбоза «ВсеПроСпорт».

«Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов на 17-й позиции в таблице с 13 очками.