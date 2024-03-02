Бывший арбитр ФИФА Лапочкин — об отказе от синих карточек: «Слава богу, что этого эксперимента не будет»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» поддержал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что синие карточки не будут введены в футбол.

«Они бы ничего положительно не дали бы футболу, а лишь больше бы всех запутали. Надо разобраться с правилами, которые есть сейчас. Я бы вообще заморозил все изменения в правилах футбола лет на 10, чтобы все могли привыкнуть. Слава богу, что этого эксперимента не будет. Не будет никаких синих карточек, с красными и желтыми бы разобраться. Так что, слава богу, что ничего подобного не будет», — сказал Лапочкин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

8 февраля The Telegraph сообщил, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек, которые будут давать за тактические фолы и споры с судьями. При получении такой карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

После этой новости ФИФА выступила с заявлением, в котором сообщила, что информация об использовании синей карточки на элитных уровнях футбола является неверной и преждевременной.