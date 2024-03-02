Инфантино заявил, что синие карточки не будут введены в футболе

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что синие карточки не будут введены.

«ФИФА категорически против синих карточек. Красная карточка для синей карточки. Ни за что», — приводит слова Инфантино журналист Роб Харрис.

8 февраля The Telegraph сообщил, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек, которые будут давать за тактические фолы и споры с судьями. При получении такой карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

После этой новости ФИФА выступила с заявлением, в котором сообщила, что информация об использовании синей карточки на элитных уровнях футбола является неверной и преждевременной.