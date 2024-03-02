Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Судейство

2 марта, 10:39

Инфантино заявил, что синие карточки не будут введены в футболе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Джанни Инфантино.
Фото AFP

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что синие карточки не будут введены.

«ФИФА категорически против синих карточек. Красная карточка для синей карточки. Ни за что», — приводит слова Инфантино журналист Роб Харрис.

8 февраля The Telegraph сообщил, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек, которые будут давать за тактические фолы и споры с судьями. При получении такой карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

После этой новости ФИФА выступила с заявлением, в котором сообщила, что информация об использовании синей карточки на элитных уровнях футбола является неверной и преждевременной.

Джанни Инфантино
ФИФА
2
1
Читайте также
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Антверпен» и «Юнион» сыграют в финале Кубка Бельгии

Бывший арбитр ФИФА Лапочкин — об отказе от синих карточек: «Слава богу, что этого эксперимента не будет»
Новости
RSS RSS
Все новости