Юрию Семину грустно после ничьей «Локомотива» с «Галатасараем» в Лиге Европы

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1).

«Грустно, что «Локомотив» последний раз побеждал в еврокубках, еще когда я был главным тренером команды», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

После четырех игр в Лиге Европы «Локомотив» набрал 2 очка.