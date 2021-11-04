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Юрию Семину грустно после ничьей «Локомотива» с «Галатасараем» в Лиге Европы

4 ноября, 23:18
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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1).

«Грустно, что «Локомотив» последний раз побеждал в еврокубках, еще когда я был главным тренером команды», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

После четырех игр в Лиге Европы «Локомотив» набрал 2 очка.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»