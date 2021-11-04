Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал «СЭ» результат матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы железнодорожников против «Галатасарая» (1:1).

«Конечно, «Локомотиву» сегодня была необходима победа. В Турции никому не бывает легко, это всегда сложнейший выезд. Было ожидаемо, что «Галатасарай» будет играть первым номером. На мой взгляд, ничья — достойный результат для «Локомотива». Я вижу, что игроки начинают понимать Гисдоля. Ему нужно еще чуть-чуть времени, он хороший специалист. «Локо» нужно отдать должное, после пропущенного гола они не посыпались, а проявили характер и отыгрались. Где-то чуть-чуть не повезло, Мурило мог забивать с углового. Но и турки прощали, у них было пару опасных контратак.

Я считаю, что результат по игре. Ситуация для красно-зеленых заметно ухудшилась. Теперь ситуация зависит не от «Локомотива», а от соперников, нужно ждать осечки. Нужно продолжать бороться, шансы на выход в Лигу конференций все еще есть", — сказал Сычев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Локо» набрал два очка и остался на последнем месте в группе Е. У «Галатасарая» восемь баллов и первая строчка.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.