Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 10:49

«Легия» оштрафована за провокационный баннер на матче Лиги Еврпоы «Спартаком»

«Легия» оштрафована по итогам матча Лиги Европы со «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент

Пресс-служба УЕФА опубликовала список санкций, примененных к клубам по итогам матчей заключительного тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.

«Легия» оштрафована на 17,5 тысяч долларов за провокационный баннер, вывешенный фанатами во встрече со «Спартаком» (1:0).

«Марсель» получил аналогичный штраф за использование файеров болельщиками в игре с «Локомотивом» (1:0).

По итогам группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал 10 очков и с первого места в группе C вышел в 1/8 турнира. «Локомотив» с двумя баллами занял последнее место в группе E.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Лига Европы УЕФА
ФК Легия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
УЕФА
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что получат российские герои Олимпиады: 15 миллионов призовых, машина, орден и вечный титул
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Азмун не полетел на сбор «Зенита», потому что находится на карантине в Дубае
Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
Юри Альберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии
Уход Жиго — кошмар для болельщиков «Спартака». Он не работает в команде — живет ею
Азмун: «Все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»
Защитник «Рубина» Тальби заразился коронавирусом
Материалы сюжета: Лига Европы, «Зенит» — «Бетис» и другие матчи, нокаут-раунд 17 и 24 февраля, обзор игр плей-офф 2021 / 2022
Далер Кузяев: «Черышев сказал, что в этом сезоне «Бетис» очень хорош»
Матчи «Зенита» против «Бетиса» и «Рубина» пройдут с 50-процентной заполняемостью стадиона
«Зенит» поддержат свирепые фанаты и русская зима». В Испании оценили жребий «Бетиса» в Лиге Европы
«Брат, расскажи, как победить «Бетис»? «Зенит» обратился за советом к Хави Гарсии
Семак: «Бетис» — не самый плохой жребий, потому что «Наполи» и «Лацио» более сильные команды»
Ловрен: «Матч с «Бетисом» отличная возможность показать, что мы можем качественно играть против испанских команд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На три места в заявке «Спартака» четыре претендента. Кто не сыграет за красно-белых в Лиге Европы?
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости