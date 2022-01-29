«Легия» оштрафована за провокационный баннер на матче Лиги Еврпоы «Спартаком»

«Легия» оштрафована по итогам матча Лиги Европы со «Спартаком»

Пресс-служба УЕФА опубликовала список санкций, примененных к клубам по итогам матчей заключительного тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.

«Легия» оштрафована на 17,5 тысяч долларов за провокационный баннер, вывешенный фанатами во встрече со «Спартаком» (1:0).

«Марсель» получил аналогичный штраф за использование файеров болельщиками в игре с «Локомотивом» (1:0).

По итогам группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал 10 очков и с первого места в группе C вышел в 1/8 турнира. «Локомотив» с двумя баллами занял последнее место в группе E.