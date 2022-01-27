На три места в заявке «Спартака» четыре претендента. Кто не сыграет за красно-белых в Лиге Европы?

Один из новичков «Спартака» не сможет выступить в Лиге Европы

До 24.00 2 февраля по среднеевропейскому времени (02.00 3 февраля по московскому времени) «Спартак» может дозаявить трех новых футболистов для выступления в Лиге Европы. На эти места сегодня четыре претендента — Шамар Николсон, Леон Классен, Данил Пруцев и Даниил Хлусевич.

Право сыграть в еврокубках точно предоставят нападающему Николсону. Получается, что в Лиге Европы не сможет выступить один из трех оставшихся новичков — Классен, Пруцев или Хлусевич.

Илья Свинов останется вне заявки — в список Б его включить нельзя, а в списке А и без него достаточно вратарей.

Вакансии точно будут, потому что спартаковцы отзаявят Йоррита Хендрикса, Андрея Ещенко, Александра Ломовицкого и Георгия Мелкадзе. Похоже, уже отзаявлен Артем Ребров.

«Спартак» сыграет в 1/8 финала 10 и 17 марта. Его соперник определится на жеребьевке 25 февраля.