«Барселона» не сможет дозаявить всех новичков на Лигу Европы

«Барселона» не сможет дозаявить всех новых игроков на Лигу Европы

«Барселона» не сможет включить всех новичков команды в заявку на плей-офф Лиги Европы. По правилам турнира, можно будет дозаявить лишь трех игроков, сообщает AS.

В заявку на второй по престижности клубный турнир Европы точно войдут нападающий Ферран Торрес и защитник Дани Алвес. А вот между полузащитником Адамой Траоре и форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом придется сделать выбор.

Последний раз во втором по значимости еврокубке «Барселона» играла в сезоне-2000/01. Тогда сине-гранатовые проиграли в полуфинале «Ливерпулю» (0:0, 0:1).