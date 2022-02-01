«Барселона» не сможет дозаявить всех новичков на Лигу Европы
«Барселона» не сможет дозаявить всех новых игроков на Лигу Европы
«Барселона» не сможет включить всех новичков команды в заявку на плей-офф Лиги Европы. По правилам турнира, можно будет дозаявить лишь трех игроков, сообщает AS.
В заявку на второй по престижности клубный турнир Европы точно войдут нападающий Ферран Торрес и защитник Дани Алвес. А вот между полузащитником Адамой Траоре и форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом придется сделать выбор.
Последний раз во втором по значимости еврокубке «Барселона» играла в сезоне-2000/01. Тогда сине-гранатовые проиграли в полуфинале «Ливерпулю» (0:0, 0:1).
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