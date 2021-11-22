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Полузащитник «Наполи» пропустит матч против «Спартака» из-за травмы

21:32
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Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса пропустит матч группового этапа Лиги Европы против «Спартака». У него диагностирована травма бедра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Также под вопросом остается участие в игре травмированного полузащитника Адама Унаса.

Ранее из-за перелома лицевых костей выбыл из строя лучший бомбардир «Наполи» в текущем сезоне нападающий Виктор Осимхен. Тем временем, на самоизоляции из-за коронавируса находятся Алессандро Дзаноли и Маттео Политано.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет в Москве в среду, 24 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»