Полузащитник «Наполи» пропустит матч против «Спартака» из-за травмы
21:32
Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса пропустит матч группового этапа Лиги Европы против «Спартака». У него диагностирована травма бедра, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Также под вопросом остается участие в игре травмированного полузащитника Адама Унаса.
Ранее из-за перелома лицевых костей выбыл из строя лучший бомбардир «Наполи» в текущем сезоне нападающий Виктор Осимхен. Тем временем, на самоизоляции из-за коронавируса находятся Алессандро Дзаноли и Маттео Политано.
Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет в Москве в среду, 24 ноября.
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