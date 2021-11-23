Португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем назначена на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Угу Мигель. ВАР — Франсуа Летесье. АВАР — Амори Дельрю.

Встреча «Локомотива» с «Лацио» состоится 25 ноября в Москве. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

После 4 туров группового этапа Лиги Европы «Локомотив» набрал 2 очка и занимает последнее место в группе. «Лацио» располагается на второй позиции с 5 очками.