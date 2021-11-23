Матч «Локомотив» — «Лацио» в Лиге Европы рассудит португальская бригада арбитров
Португалец Диаш назначен главным арбитром матча между «Локомотивом» и «Лацио»
12:29
Португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем назначена на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио», сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистенты главного арбитра — Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Угу Мигель. ВАР — Франсуа Летесье. АВАР — Амори Дельрю.
Встреча «Локомотива» с «Лацио» состоится 25 ноября в Москве. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.
После 4 туров группового этапа Лиги Европы «Локомотив» набрал 2 очка и занимает последнее место в группе. «Лацио» располагается на второй позиции с 5 очками.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033247--lokomotiv-moskva-vs-lazio/
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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