Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Матч «Локомотив» — «Лацио» в Лиге Европы рассудит португальская бригада арбитров

Португалец Диаш назначен главным арбитром матча между «Локомотивом» и «Лацио»
12:29
Артур Диаш. Фото Getty Images
Артур Диаш. Фото Getty Images
Теги:

Португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем назначена на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Угу Мигель. ВАР — Франсуа Летесье. АВАР — Амори Дельрю.

Встреча «Локомотива» с «Лацио» состоится 25 ноября в Москве. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

После 4 туров группового этапа Лиги Европы «Локомотив» набрал 2 очка и занимает последнее место в группе. «Лацио» располагается на второй позиции с 5 очками.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
25 ноября, 20:45
Лацио

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033247--lokomotiv-moskva-vs-lazio/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
Лавров пообещал адекватный ответ на санкции США против СП-2
1
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»