После зимнего перерыва возобновляется Лига Европы — 18 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала. Последний оставшийся представитель России в еврокубках, «Краснодар», на своем поле сыграет с загребским «Динамо». Начало матча — в 20.55 по московскому времени. Сделать ставку на эту встречу можно с приветственным бонусом до 10 000 рублей.

«Краснодар» в этом сезоне впервые в своей истории сыграл в Лиге чемпионов. Дебют получился вполне достойным. В группе с «Челси», «Севильей» и «Ренном» российская команда заняла третье место и отправилась в 1/16 финала Лиги Европы.

«Динамо» начало свои выступления в еврокубках в отборочном турнире Лиги чемпионов. Хорваты уступили венгерскому «Ференцварошу» и попали в групповой турнир Лиги Европы.

Там соперниками команды из Загреба были московский ЦСКА, «Фейеноорд» и «Вольфсбергер». «Динамо» уверенно заняло первое место. Например, с ЦСКА хорваты в гостях сыграли вничью (0:0), а у себя на поле победили армейцев — 3:1.

Тем не менее, фаворитом в первом матче считается «Краснодар». Команда Мурада Мусаева играет дома. Кроме того, зимняя пауза позволила «быкам» отдохнуть и перезагрузиться. Да, травмирован защитник Кристиан Рамирес, но его есть кем заменить.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом «Краснодар» и предлагает на его победу коэффициент 2.27. Выигрыш «Динамо» идет за 3.50, а ничья доступна за 3.30.

«Краснодар» славится своим ярким атакующим стилем игры, но в этом матче вряд ли стоит ждать много голов. Это объяснимо — дебютный матч после зимней паузы.

Форма у «быков» еще не оптимальная, к тому же в двухраундовом противостоянии в первом матче важно действовать надежно и не пропустить.

Поэтому прогноз «СЭ» — тотал голов меньше 2.5. Поставить на такой исход в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 1.80, да еще и с приятным бонусом — получите до 10 000 рублей на первый депозит.