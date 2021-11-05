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«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

00:52
«Лестер» — «Спартак» — 1:1. Фото Reuters
«Лестер» — «Спартак» — 1:1. Фото Reuters
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В матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы «Лестер» и «Спартак» сыграли вничью (1:1).

На 51-й минуте после навеса от Игнатова гостей ударом головой вывел вперед Виктор Мозес. Уже через семь минут хозяева сравняли счет. Дэниел Амарти головой замкнул подачу с углового. За фол Мозеса «Лестер» получил право на пенальти. На 75-й минуте его исполнял вышедший на замену Джейми Варди, но не забил. Удар нападающего отразил Александр Селихов.

«Лестер» набрал пять очков и на данный момент идет третьим в группе С. У «Спартака» четыре очка и последнее, четвертое место. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».

Лига Европы

Группа С

4-й тур

«Лестер» (Англия) — «Спартак» (Россия) — 1:1 (0:0)

Голы: Мозес, 51 (0:1). Амарти, 58 (1:1).

Нереализованный пенальти: Варди, 75 (вратарь)

«Лестер»: Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Эванс, Амарти, Кастань, Тилеманс, Перес (Ндиди, 59), Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83), Бертранд (Лукман, 58), Ихеаначо, Дака (Варди, 71).

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов (Кутепов, 90+3), Зобнин, Игнатов (Ломовицкий, 87), Мозес, Соболев (Умяров, 77), Промес (Бакаев, 77).

Предупреждения: Соболев, 59. Тилеманс, 66. Мозес, 74.

Судьи: Халил Умут Мелер. Джевдет Кемюрджюглу, Мустафа Эйисой (все — Турция).

ВАР: Абдулкадир Битиген (Турция). Квятковски (Польша).

4 ноября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»