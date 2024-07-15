Сборная Испании — четырехкратный чемпион Европы!

Финал Евро притянул две противоположности. С одной стороны — Испания, атакующая и яркая, сохраняющая веру в романтичный футбол. С другой — Англия, скучная и чрезмерно рациональная, игра которой и близко не соответствует уровню имеющихся исполнителей. Идеальная пара для такого матча. Полная гармония.

Самое существенное событие в испанском составе — Ямаль теперь не 16-летний вундеркинд, а 17-летний; день рождения он отметил накануне финала. В остальном все предсказуемо и понятно, де ла Фуэнте — не большой поклонник экспериментов. Карвахаль и Ле Норман вернулись после дисквалификаций — это ведь не назовешь изменениями.

Саутгейт тоже не стал ломать то, что работает. Ну, или дает результат. Снова схема с тремя центральными защитниками, Сака в роли правого латераля, а на противоположном фланге сыграл Шоу, для которого это был первый выход в старте с февраля. А заменил он правоногого Триппьера, который не был идеальным выбором на этой позиции.

К середине первого тайма у испанцев было преимущество во владении 70:30. Все время с мячом они тратили на то, чтобы найти и создать бреши в обороне англичан. Но ничего из этого не вышло — обе команды безошибочно играли не только в обороне, но и в переходных фазах. Шансов провести быструю атаку не было никаких. От безысходности Испания сбилась на навесы, и выглядело это совершенно бестолково.

Качественный футбол, но абсолютно без моментов. Чтобы как-то раскачать соперника, опытнейший Карвахаль решил вывести из равновесия Саку: после падения англичанина бородатый испанец показал ему жест «плакса». Сразу вспомнилось, как в финале предыдущего Евро совсем еще молодого Сака таскал за шкирку Кьеллини. Тогда этот момент стал одним из символов победы Италии.

Два момента, лучше всего характеризующие этот матч в первом тайме. Во-первых, настоящим глотком свежего воздуха стало обычное подключение Стоунса: англичанин дотащил мяч до чужой штрафной и благополучно потерял его, и в ответ пошла обратная атака испанцев на нарушенную структуру соперника. Она ничем не завершилась, но это был настоящий рок-н-ролл! Во-вторых, за первую половину соперники один раз пробили в створ, а по ожидаемым голам совместно наиграли на 0,37. Исчерпывающе.

В перерыве случилось настоящее потрясение для всей Испании — пришлось менять Родри! Но эта шоковая терапия будто пошла только на пользу команде де ла Фуэнте: уже на второй минуте «Красная фурия» вскрыла-таки оборону Англии! Сработала молодая связка — очередная голевая у Ямаля, а забил Уильямс. Пока англичане приходили в себя, едва не получили и второй, но Ольмо не попал из хорошей позиции. Тяжелый момент для «Трех львов», но отыгрываться на этом Евро для них — это рутина.

Нико Уильямс празднует гол в ворота сборной Англии. Фото AFP

Впрочем, гол испанцев зажег их самих, но никак не англичан. Реакция Саутгейта — замена Кейна уже на 60-й минуте. Поверил в проклятие Харри? Расшевелить Англию попытался Беллингем, но мяч после его удара прошел рядом со штангой. Но это — всего лишь эпизод, вспышка. Дальше игру себе вернули испанцы, которые и не заметили потерю Родри. К тому, чтобы закончить все в этом матче, был близок Ямаль, но его стелющийся удар в угол потащил Пикфорд.

Как бы плохо ни выглядела Англия, отставание в один мяч для нее — это не проблема. Закон этого Евро сработал и в финале. Саутгейт снова провел удачную замену: вышедший Палмер после скидки Беллингема ударом из-за штрафной пустил мяч мимо всех ног в штрафной точно в угол — 1:1!

Коул Палмер празднует гол в ворота сборной Испании. Фото AFP

Испанцы — не из тех, кто будет осторожничать и ждать дополнительного времени. Они хотели все решить за 90 минут. Еще один момент был у Ямаля, но эта дуэль снова осталась за Пикфордом. Но все же «Красная фурия» добилась своего! Фланговый прострел Кукурельи, касание Ойярсабаля — 2:1!

Конечно, это было еще не все. Еще одним героем этого финала стал Ольмо, который на последней минуте основного времени вынес мяч с ленточки! Он мог единолично стать лучшим бомбардиром турнира, но такое спасение дороже любого гола! Больше моментов у ворот Испании и не было. Англия проиграла этот финал, и теперь пресса и болельщики со всего мира имеют полное право уничтожать Саутгейта.

Победа Испании на Евро — это заслуженно и справедливо. Команда де ла Фуэнте ровно прошла турнир и выиграла все матчи до единого. Более того, испанцы встретились практически со всеми фаворитами и убрали всех со своего пути. Список действительно очень внушительный: Хорватия, Италия, Германия Франция, Англия. Испанцы без всяких оговорок были лучшими на этом турнире. Сбалансированная игра с акцентом на атаку и глаз радовала, и результат приносила.

Более того, Испания с четырьмя победами стала самой титулованной сборной в истории чемпионатов Европы! Словом, абсолютные чемпионы — как на этом турнире, так и во всей истории!

Football's coming home? (Футбол возвращается домой, — в переводе с английского) Нет! El futbol vuelve a casa! (Футбол возвращается домой, — в переводе с испанского).