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14 июля, 23:45

Драматичная замена Родри в финале Евро. Травмировался в столкновении с партнером и не смог продолжить

Родри получил травму и был заменен в финале против Англии
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Родри.
Фото Global Look Press
Один из лучших игроков «Красной фурии» не вышел на второй тайм.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

Первая замена в финале чемпионата Европы между Испанией и Англией произошла уже в перерыве. Один из лидеров «Красной фурии» Родри не смог продолжить игру из-за повреждения. Вместо него вышел полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди.

Родри — один из ключевых игроков сборной Испании. Полузащитник пропустил лишь одну игру на Евро — из-за дисквалификации не вышел на третий тур группового этапа против Албании (1:0). Также в первом матче с Хорватией испанца заменили на 86-й минуте — во всех остальных встречах он оставался на поле до финального свистка.

Ламин Ямаль&nbsp;&mdash; Харри Кейн. Испания — Англия: Палмер сравнял счет. Онлайн-трансляция финала Евро

Разумеется, финал против Англии Родри вновь начал в основном составе. Однако уже после первого тайма Луис де ла Фуэнте поменял его на Мартина Субименди. Под конец стартовых 45 минут полузащитник получил повреждение и всем видом показывал, что вряд ли продолжит игру — после свистка на перерыв расстроенно закрыл лицо руками.

Родри травмировался, блокируя удар Харри Кейна примерно с линии штрафной. Опорник «Манчестер Сити» самоотверженно вытянул ногу в неестественном положении и после еще и столкнулся с партнером Эмериком Ляпортом. Испанское медиа Relevo написало, что игрок, возможно, повредил подколенное сухожилие.

Харри Кейн и Родри.
Фото Global Look Press

При этом изначально казалось, что основной урон в столкновении получил защитник «Аль-Насра», — после контакта с партнером Ляпорт остался на газоне и какое-то время не мог продолжить игру. Однако на второй тайм Эмерик, в отличие от Родри, вышел.

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Вместо полузащитника появился Субименди, который до этого на турнире практически не выходил. Полузащитник провел 90 минут в игре с Албанией, когда де ла Фуэнте сильно ротировал состав, а Родри был дисквалифицирован. Против Хорватии и Франции Мартин появлялся на поле на последних минутах, а в остальных встречах сидел на скамейке запасных.

Евро-2024
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