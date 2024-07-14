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14 июля, 23:55

Уильямс и Ямаль снова разрывают! Нико — автор первого гола в финале Евро-2024

Уильямс забил с передачи Ямаля в финале Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Ламин Ямалья и Нико Уильямс.
Фото Reuters
У Ламина ассист.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

Если вы не смотрели первый тайм финала чемпионата Европы-2024, то ничего не пропустили. В первой половине встречи в Берлине был нанесен лишь один удар в створ. На 45+1-й минуте встречи полузащитник сборной Англии Фил Фоден пробил с близкой дистанции, но Унаи Симон легко поймал мяч.

Во втором тайме началось веселье! На 47-й минуте финала Евро-2024 Ламин Ямаль получил мяч на правом фланге, сместился в центр и отдал разрезающую передачу на Нико Уильямса, который точно пробил в правый угол.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Как сообщает статистический портал Opta Sports, 22-летний Нико Уильямс стал вторым по молодости игроком, забившим в финале Евро. Моложе был только итальянец Пьетро Анастази — он отличился в матче с Югославией (2:0) в 1968 году. На тот момент форварду было 20 лет.

На счету Ямаля, которому в субботу исполнилось 17 лет, теперь четыре результативные передачи на Евро-2024. До этого он отметился ассистом с Германией, Грузией и Хорватией.

Примечательно, что Уильямс забил Англии левой ногой, хотя игрок «Атлетика» из Бильбао является правшой.

«Мы с Ламином очень похожи, — говорил Нико Уильямс ранее в интервью Marca. — Мы любим смотреть видео с игрой великих футболистов, и нас можно назвать представителями «уличного» футбола. Поэтому мы прекрасно друг друга понимаем. Мы постоянно шутим друг над другом. Эта дружба началась в прошлом году в Грузии, когда мы отдали друг другу по передаче. Мы забили тогда по голу (Испания победила со счетом 7:1), и Ламин сделал это в 16 лет!»

Ранее появилась информация, что «Барселона» может подписать Уильямса. По данным СМИ, каталонцы согласовали контракт с 22-летним испанцем.

«Возможный переход Нико? Я не имею к этому никакого отношения. Но я надеюсь, что смогу играть с ним в одной команде», — комментировал слухи Ямаль до финала Евро-2024.

Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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