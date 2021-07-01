Зубков сможет помочь сборной Украины в матче с Англией

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может принять участие в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

24-летний футболист завершил восстановление от травмы и начал работу в общей группе.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).