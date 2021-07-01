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Зубков сможет помочь сборной Украины в матче с Англией

1 июля 2021, 23:46
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Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может принять участие в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

24-летний футболист завершил восстановление от травмы и начал работу в общей группе.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://uaf.ua/article/42671

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Иван Торопцев все материалы автора

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