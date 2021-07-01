Зубков сможет помочь сборной Украины в матче с Англией
1 июля 2021, 23:46
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может принять участие в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
24-летний футболист завершил восстановление от травмы и начал работу в общей группе.
Матч Украина — Англия состоится 3 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).
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