В добавленное ко второму тайму время матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии (0:2) на поле стадиона в Санкт-Петербурге выбежала девушка.

Она была одета и не демонстрировала каких-либо призывов. Игру ненадолго остановили, и девушку максимально корректно проводили с поля сотрудники службы безопасности.

Бельгийцы одержали победу благодаря автоголу Лукаса Градецки и мячу Ромелу Лукаку.