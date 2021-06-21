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Во время матча Финляндия — Бельгия в Санкт-Петербурге на поле выбежала девушка

21 июня 2021, 23:56
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В добавленное ко второму тайму время матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии (0:2) на поле стадиона в Санкт-Петербурге выбежала девушка.

Она была одета и не демонстрировала каких-либо призывов. Игру ненадолго остановили, и девушку максимально корректно проводили с поля сотрудники службы безопасности.

Бельгийцы одержали победу благодаря автоголу Лукаса Градецки и мячу Ромелу Лукаку.

Финляндия — Бельгия

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