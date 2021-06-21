Во время матча Финляндия — Бельгия в Санкт-Петербурге на поле выбежала девушка
21 июня 2021, 23:56
В добавленное ко второму тайму время матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии (0:2) на поле стадиона в Санкт-Петербурге выбежала девушка.
Она была одета и не демонстрировала каких-либо призывов. Игру ненадолго остановили, и девушку максимально корректно проводили с поля сотрудники службы безопасности.
Бельгийцы одержали победу благодаря автоголу Лукаса Градецки и мячу Ромелу Лукаку.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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