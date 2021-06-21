Дмитрий Губерниев: «У сборной России слабые игроки! Мы плохо играем в футбол»
21 июня 2021, 23:55
Комментатор Дмитрий Губерниев после поражения сборной России от Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 по футболу раскритиковал игру команды Станислава Черчесова.
«И резюме! Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной! В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки! Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а, точнее, антифутбол был еще сносным. А потом, всё как всегда. Вообще без шансов!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.
Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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