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Дмитрий Губерниев: «У сборной России слабые игроки! Мы плохо играем в футбол»

21 июня 2021, 23:55
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев после поражения сборной России от Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 по футболу раскритиковал игру команды Станислава Черчесова.

«И резюме! Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной! В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки! Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а, точнее, антифутбол был еще сносным. А потом, всё как всегда. Вообще без шансов!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2377

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