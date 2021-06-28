Миньоле покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы
18:19
Голкипер сборной Бельгии Симон Миньоле получил травму. Он уже покинул расположение команды, сообщает пресс-служба сборной в Twitter.
Миньоле не провел ни одного матча на Евро-2020. Основным вратарем бельгийцев на турнире является Тибо Куртуа.
Мньоле в заявке заменит голкипер «Блэкберна» Томас Кимински.
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