Миньоле покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

Голкипер сборной Бельгии Симон Миньоле получил травму. Он уже покинул расположение команды, сообщает пресс-служба сборной в Twitter.

UPDATE: @SMignolet has left the camp due to an injury. He will be replaced by @kaminski26. #DEVILTIME #EURO2020 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 28, 2021

Миньоле не провел ни одного матча на Евро-2020. Основным вратарем бельгийцев на турнире является Тибо Куртуа.

Мньоле в заявке заменит голкипер «Блэкберна» Томас Кимински.