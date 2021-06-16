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Ростислав Хаит: «Черчесов не тот тренер, который нужен сборной России»

14:03
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов — не тот тренер, который нужен сборной России. Кто нам нужен? Не знаю. Хиддинк был тот, потому что он изменил психологию людей. Я разговаривал со многими футболистами той сборной. На первом сборе он сказал, что привел Корею к бронзе ЧМ, с Австралией вышел в четвертьфинал, а в сборной России на каждой позиции игроки сильнее чем в тех командах. И это ключевая история. Сейчас такого точно нет. Нашей сборной нужен не тактик, а психолог. Порядочный человек, толковый, умный жесткий, знающий себе цену и уверенный в себе», — сказал Хаит.

В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3). Команда Станислава Черчесова занимает четвертое место в группе B.

Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).

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