16 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет в матче группы B с Финляндией. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Ранее, 12 июня, сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Финны занимают второе место в турнирной таблице группы с тремя очками, россияне — 0 баллов и последняя (4-я строчка).

Встречу Финляндия — Россия в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Финляндия — Россия.

Видеотрансляция матча Финляндия — Россия