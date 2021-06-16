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Финляндия — Россия: смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

14:00
Станислав Черчесов и футболисты сборной России. Фото Reuters
Станислав Черчесов и футболисты сборной России. Фото Reuters
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16 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет в матче группы B с Финляндией. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Где смотреть Евро-2020?Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России

Ранее, 12 июня, сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Финны занимают второе место в турнирной таблице группы с тремя очками, россияне — 0 баллов и последняя (4-я строчка).

Встречу Финляндия — Россия в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Финляндия — Россия.

Видеотрансляция матча Финляндия — Россия

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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