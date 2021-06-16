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Финляндия — Россия: Сафонов заменит Шунина в стартовом составе?

14:12
Раздевалка сборной России перед матчем с Финляндией. Фото Twitter
Раздевалка сборной России перед матчем с Финляндией. Фото Twitter
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Сборная России показала раздевалку перед матчем Евро-2020 против Финляндии.

Пресс-служба национальной команды опубликовала фото из раздевалки перед игрой в официальном Twitter. Предположительно, в стартовом составе место в воротах займет не Антон Шунин, игравший с Бельгией, а Матвей Сафонов. Судя по фотографии, с первых минут появятся футболисты, у шкафчиков которых лежат белые кофты. Помимо Сафонова, это Артем Дзюба, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Георгий Джикия и Роман Зобнин. Имена остальных троих футболистов стартового состава неизвестны.

Матч Финляндия — Россия состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск). В первом туре Евро-2020 россияне уступили Бельгии (0:3), а финны победили Данию (1:0).

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи