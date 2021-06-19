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Лещенко пожелал удачи сборной России в матче против Дании

15:30
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Народный артист Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании.

«Игра на игру не приходится. Поскольку финны выиграли у датчан, есть надежда, что мы можем неплохо сыграть с Данией. Просто хочется пожелать удачи нашей сборной», — сказал «СЭ» Лещенко.

Сейчас сборная России с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда Станислава Черчесова проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Россия — Дания

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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