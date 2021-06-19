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Левандовски на крупных турнирах: 2 гола в 12 матчах

15:31
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Один из лучших нападающих последних лет Роберт Левандовски на чемпионатах мира и Европы провел 12 матчей, в которых отличился всего два раза. На Евро-2012 поляк огорчил сборную Греции в матче открытия, а четыре года спустя — сборную Португалии в четвертьфинале. Любопытно, что поляки с Робертом в составе ни разу на забили больше одного мяча, одержав три минимальные победы при пяти ничьих и четырех поражениях.

Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах

Дата

Турнир

Стадия

Матч

Голы

08.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Греция — 1:1

1

12.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Россия — 1:1

-

16.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Чехия — 0:1

-

12.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Сев.Ирландия — 1:0

-

16.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Германия — 0:0

-

21.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Украина — 1:0

-

25.06.2016

ЧЕ

1/8 финала

Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4)

-

30.06.2016

ЧЕ

1/4 финала

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5).

1

19.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Сенегал — 1:2

-

24.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Колумбия — 0:3

-

28.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Япония — 1:0

-

14.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Словакия — 1:2

-

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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