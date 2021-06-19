Левандовски на крупных турнирах: 2 гола в 12 матчах
Один из лучших нападающих последних лет Роберт Левандовски на чемпионатах мира и Европы провел 12 матчей, в которых отличился всего два раза. На Евро-2012 поляк огорчил сборную Греции в матче открытия, а четыре года спустя — сборную Португалии в четвертьфинале. Любопытно, что поляки с Робертом в составе ни разу на забили больше одного мяча, одержав три минимальные победы при пяти ничьих и четырех поражениях.
Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
08.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Греция — 1:1
|
1
|
12.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Россия — 1:1
|
-
|
16.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Чехия — 0:1
|
-
|
12.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Сев.Ирландия — 1:0
|
-
|
16.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Германия — 0:0
|
-
|
21.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Украина — 1:0
|
-
|
25.06.2016
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4)
|
-
|
30.06.2016
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Португалия — 1:1 (пен. — 3:5).
|
1
|
19.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Сенегал — 1:2
|
-
|
24.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Колумбия — 0:3
|
-
|
28.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Япония — 1:0
|
-
|
14.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Словакия — 1:2
|
-
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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