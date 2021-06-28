Куртуа прокомментировал победу сборной Бельгии над Португалией в 1/8 финала Евро

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«В предыдущих трех играх у меня не было много работы, но я знал, что против Португалии будет по-другому. Я горжусь своими товарищами по команде, они оборонялись очень хорошо. С Италией тоже будет сложно, но сегодня мы доказали, что готовы к этому», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.