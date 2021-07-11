Руй Витория не стал давать прогноз на финал Евро-2020
Главный тренер «Спартака» Руй Витория не стал давать прогноз на финал Евро-2020.
— Буду смотреть финал вечером, — сказал Витория. Обе команды мне интересны, особенно в плане того, что обе сборные начали свои проекты достаточно давно. В обеих командах очень современное виденье футбола. Они играют агрессивно, мало дают пространства сопернику. Не хочу гадать, кто победить. Обе сборные отличные, как в командной игре, так и индивидуально.
Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев также не стал делиться прогнозом на финал европейского первенства.
— Тренер уже все сказал, — отметил Бакаев. — Будет классная игра двух хороших команд. В финале все решится в микроэпизодах.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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