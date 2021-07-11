Главный тренер «Спартака» Руй Витория не стал давать прогноз на финал Евро-2020.

— Буду смотреть финал вечером, — сказал Витория. Обе команды мне интересны, особенно в плане того, что обе сборные начали свои проекты достаточно давно. В обеих командах очень современное виденье футбола. Они играют агрессивно, мало дают пространства сопернику. Не хочу гадать, кто победить. Обе сборные отличные, как в командной игре, так и индивидуально.

Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев также не стал делиться прогнозом на финал европейского первенства.

— Тренер уже все сказал, — отметил Бакаев. — Будет классная игра двух хороших команд. В финале все решится в микроэпизодах.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).