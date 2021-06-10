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Де Брейне не сыграет в матче против сборной России на Евро-2020

10 июня 2021, 23:13
Кевин Де Брейне. Фото AFP
Кевин Де Брейне. Фото AFP
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне не сыграет в матче чемпионата Европы по футболу против России, сообщает Nieuwsblad. Футболист не летит вместе с командой в Санкт-Петербург.

На вопрос короля Бельгии Филиппа, который посетил тренировку сборной, сможет ли Де Брейне сыграть на турнире, полузащитник ответил так: «Да, я готовлюсь ко второму матчу. По-прежнему чувствую небольшую боль, но общее самочувствие намного лучше. Иногда для удобства я ношу очки от солнца, но это не всегда возможно».

10 июня появилась информация, что Де Брейне не участвовал в тренировке национальной команды перед вылетом в Санкт-Петербург. В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) бельгиец получил перелом носа и левой глазницы.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Также бельгийцам предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

Дополнительная информация:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210610_95870120

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи