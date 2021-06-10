Вертонген считает, что сборная Бельгии полностью готова к матчу с Россией на Евро-2020

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией на чемпионате Европы по футболу.

«Сейчас мы полностью готовы к встрече с Россией. Последние несколько дней мы в основном сосредоточились на своей игре, но со вчерашнего дня мы следим и за россиянами. Играли против них несколько раз за эти годы. В этой команде есть сильные игроки, которые всегда хорошо выступают на больших турнирах. Мы относимся к ним с большим уважением, но, конечно, очень хотим победить», — приводит слова Вертонгена Nieuwsblad.be.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).