Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Эден Азар останется в запасе на матч Евро-2020 против России

10 июня 2021, 23:15
Эден Азар. Фото AFP
Эден Азар. Фото AFP
Теги:

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар начнет матч чемпионата Европы со сборной России на скамейке запасных, сообщает журналист Серхио Киранте в Twitter.

Ранее 30-летний Азар сообщил, что готов еще не на 100 процентов.

Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 21 встрече за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Матч против сборной России бельгийцы проведут 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 мск. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3102
Все опросы
Как закончится матч Евро-2020 Россия — Бельгия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украинский теннисист Стаховский — о форме сборной на Евро: «Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша»
МИД РФ оценил заявления США о возмещении Киеву потерь из-за СП-2
Еще одна девушка стала жертвой "лосиноостровского" маньяка
За обвиненного в сексизме комика Абрамова вступилась жена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи