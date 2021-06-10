Эден Азар останется в запасе на матч Евро-2020 против России
10 июня 2021, 23:15
Нападающий сборной Бельгии Эден Азар начнет матч чемпионата Европы со сборной России на скамейке запасных, сообщает журналист Серхио Киранте в Twitter.
Ранее 30-летний Азар сообщил, что готов еще не на 100 процентов.
Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 21 встрече за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Матч против сборной России бельгийцы проведут 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 мск. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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