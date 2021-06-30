Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1 д.в.). На трибуне напали на болельщика с российским флагом и порвали ему футболку.

«Болельщики по большей своей части — маргинальная масса. А маргиналы по большей своей части определяются по недостаточному уровню образованности. Люди впитывают все, что им говорят. Клоунское и фашистское руководство страны сейчас стравливает два народа. Те, у кого нет мозга, реагируют подобным образом. К сожалению, наш парень был один. Эти маргиналы нападают как правило тогда, когда их много. Если бы нас было хотя бы человек 20, то никакого инцидента не было бы», — сказал Червиченко «СЭ».

После матча Telegram-канал OFNEWS опубликовал фотографии, на которых болельщик, который перед игрой фотографировался с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже нет российского флага, а его футболка порвана.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).